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26 лютого • оновлено в 18:21
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Портников оцінив слова Суркова і пояснив, як РФ хоче "зґвалтувати" Україну

1.9т
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Україні не варто розраховувати на мир з Росією, оскільки її головна програма – примус до "братніх стосунків" шляхом "зґвалтування".

Як передає Еспрессо, таку думку висловив публіцист Віталій Портников, коментуючи скандальну заяву колишнього куратора по Донбасу Владислава Суркова.

"Сурков визнає, що єдина можливість для Кремля приєднати до Росії українські території або зробити Україну країною-сателітом – це зґвалтування. Якби Сурков говорив не про держави, а про людей, він виглядав би звичайним маніяком", – заявив він.

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За словами Портникова, у Суркова взагалі немає жодних переконань, оскільки всі його слова передають позицію Путіна.

"Програма зґвалтування України. А шляхи до цього насильства можуть бути різними. Може бути груба сила, прихильником якої є Сурков. Може бути обман, фахівцем в якому є Козак – для цього і хочуть використовувати "незвичайну легкість в думках" Володимира Зеленського, помічену російською делегацією в Парижі. А може бути і підкуп. Але в будь-якому з цих випадків зґвалтування не уникнути", – вважає публіцист.

Сурков і Путін

Сурков і Путін

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в гучному інтерв'ю Сурков порівняв себе із засновником компанії Apple Стівом Джобсом. Журналіст Петро Шуклина побачив в цьому меседжі натяк на те, що екс-помічник Путіна також хворий смертельною недугою.

Також він запропонував обнулити президентський термін Путіна і нарвався на їдкі глузування.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Віталій Портніков Владислав Сурков
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Портяныч бы с удовольствием предложил свои услуги.
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Талантов Андрей
Талантов Андрей
Вспоминается старый анекдот- Кто ещё не е..л невесту?
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
В данный момент ,Украину изнасиловать невозможно, все места заняты.
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