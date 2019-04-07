Порошенко анонсував прорив у справі про вбивство Гандзюк

Президент України Петро Порошенко пообіцяв вжити серйозних заходів щодо тих, хто може бути причетним до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться на сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook за підсумками закритої зустрічі без ЗМІ з главою держави.

"Ми дізнались, що в цій справі президент та активісти на одній стороні. Ми дізнались, що активісти борються за справедливість і президент з повагою ставиться до їх боротьби, що заява Андрія Гордєєва про звільнення з посади голови Херсонської ОДА буде підписана президентом", – йдеться в повідомленні.

Катерина Гандзюк CNews

Уточнюється, що це буде не останнє рішення президента щодо прізвищ, які були серед передбачуваних замовників резонансного вбивства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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