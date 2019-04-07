Порошенко анонсував прорив у справі про вбивство Гандзюк

Президент України Петро Порошенко пообіцяв вжити серйозних заходів щодо тих, хто може бути причетним до вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Про це йдеться на сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook за підсумками закритої зустрічі без ЗМІ з главою держави.
"Ми дізнались, що в цій справі президент та активісти на одній стороні. Ми дізнались, що активісти борються за справедливість і президент з повагою ставиться до їх боротьби, що заява Андрія Гордєєва про звільнення з посади голови Херсонської ОДА буде підписана президентом", – йдеться в повідомленні.
Катерина Гандзюк
CNews
Уточнюється, що це буде не останнє рішення президента щодо прізвищ, які були серед передбачуваних замовників резонансного вбивства.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Зі свого боку Мангер відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.
15 лютого заставу було внесено і підозрюваного голову Херсонської облради випустили з СІЗО.
Також активісти звинуватили керівника Нацполіції Херсонської області Артура Мерікова у причетності до вбивства Катерини.
2 квітня вони звернулися до Порошенка із закликом звільнити членів БПП, а саме – херсонських чиновників Андрія Гордєєва і Євгена Ріщука.
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