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Порошенко анонсував прорив у справі про вбивство Гандзюк

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Президент України Петро Порошенко пообіцяв вжити серйозних заходів щодо тих, хто може бути причетним до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться на сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook за підсумками закритої зустрічі без ЗМІ з главою держави.

"Ми дізнались, що в цій справі президент та активісти на одній стороні. Ми дізнались, що активісти борються за справедливість і президент з повагою ставиться до їх боротьби, що заява Андрія Гордєєва про звільнення з посади голови Херсонської ОДА буде підписана президентом", – йдеться в повідомленні.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

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Вбивство Гандзюк: поліція підготувала для Мангера сюрприз

Уточнюється, що це буде не останнє рішення президента щодо прізвищ, які були серед передбачуваних замовників резонансного вбивства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Петро ПорошенкоПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Гандзюкпомерла Катя Гандзюквбивство
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