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Попросили не стріляти: стало відомо про нову підлість "Л/ДНР" на Донбасі

1.2т Читати матеріал російською

У суботу, 31 серпня, в зоні проведення ООС на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомила прес-служба Операції, з початку доби терористи 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, застосувавши міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

"В одному з випадків противник попросив режим "тиші" для "евакуації" тіл своїх загиблих, а через деякий час безпідставно відкрив вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

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Зараз його здоров'ю нічого не загрожує. Військовослужбовцю було надано першу медичну допомогу та доставили до медичного закладу", - сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи підло обстріляли ЗСУ, в результаті чого загинув один захисник України.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Golan Sim
Golan Sim
Продолжая войну с украинскими патриотами-республиканцами, вторгшиеся в Донбасс БАНД/ЕРОВСКИЕ КАРАТЕЛИ с ещё большей силой разжигают огонь гражданской войны в Украине, пытаясь тем самым, не дать НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА на мирное урегулирование конфликта в рамках Минских соглашений, И это не удивительно - ведь каждый день войны приносит ощутимые ПРИБЫЛИ для местных олигархов.
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