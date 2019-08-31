Попросили не стріляти: стало відомо про нову підлість "Л/ДНР" на Донбасі

У суботу, 31 серпня, в зоні проведення ООС на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомила прес-служба Операції, з початку доби терористи 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, застосувавши міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

"В одному з випадків противник попросив режим "тиші" для "евакуації" тіл своїх загиблих, а через деякий час безпідставно відкрив вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

Зараз його здоров'ю нічого не загрожує. Військовослужбовцю було надано першу медичну допомогу та доставили до медичного закладу", - сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи підло обстріляли ЗСУ, в результаті чого загинув один захисник України.

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