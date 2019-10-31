Спіймався на "гарячому": у НАБУ підтвердили затримання скандального лісника на Харківщині

НАБУ підтвердило затримання керівника державного лісгоспу "Гутянський" Віктора Сиса за спробу дати детективові $100 тисяч хабара.

Як йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро, неправомірна вигода пропонувалася за вирішення питання про закриття кримінального провадження, яке пов'язане з протиправним відчуженням деревини й продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб'єктам господарювання.

Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні злочину.

Віктор Сиса gutjanskoe.com.ua

Затримання Сиса Пресслужба НАБУ

Затримання Сиса Пресслужба НАБУ

Затримання Сиса Пресслужба НАБУ

Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня народний депутат Олексій Кучер повідомив про затримання начальника Гутянського лісгоспу Віктора Сиса під час спроби дати хабар детективові НАБУ.

28 серпня детективи НАБУ провели обшуки в будинку керівника державного лісгоспу "Гутянський" в Харківській області Віктора Сиси. Його запідозрили в зловживаннях при продажу деревини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!