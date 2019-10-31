Спіймався на "гарячому": у НАБУ підтвердили затримання скандального лісника на Харківщині

НАБУ підтвердило затримання керівника державного лісгоспу "Гутянський" Віктора Сиса за спробу дати детективові $100 тисяч хабара.
Як йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро, неправомірна вигода пропонувалася за вирішення питання про закриття кримінального провадження, яке пов'язане з протиправним відчуженням деревини й продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб'єктам господарювання.
Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні злочину.
Віктор Сиса
gutjanskoe.com.ua
Затримання Сиса
Пресслужба НАБУ
Затримання Сиса
Пресслужба НАБУ
Затримання Сиса
Пресслужба НАБУ
Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 жовтня народний депутат Олексій Кучер повідомив про затримання начальника Гутянського лісгоспу Віктора Сиса під час спроби дати хабар детективові НАБУ.
28 серпня детективи НАБУ провели обшуки в будинку керівника державного лісгоспу "Гутянський" в Харківській області Віктора Сиси. Його запідозрили в зловживаннях при продажу деревини.
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