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31 жовтня • оновлено в 12:24
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Спіймався на "гарячому": у НАБУ підтвердили затримання скандального лісника на Харківщині

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НАБУ підтвердило затримання керівника державного лісгоспу "Гутянський" Віктора Сиса за спробу дати детективові $100 тисяч хабара.

Як йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро, неправомірна вигода пропонувалася за вирішення питання про закриття кримінального провадження, яке пов'язане з протиправним відчуженням деревини й продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб'єктам господарювання.

Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні злочину.

Віктор Сиса

Віктор Сиса

gutjanskoe.com.ua

Затримання Сиса

Затримання Сиса

Пресслужба НАБУ

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Затримання Сиса

Затримання Сиса

Пресслужба НАБУ

Затримання Сиса

Затримання Сиса

Пресслужба НАБУ

Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 жовтня народний депутат Олексій Кучер повідомив про затримання начальника Гутянського лісгоспу Віктора Сиса під час спроби дати хабар детективові НАБУ.

  • 28 серпня детективи НАБУ провели обшуки в будинку керівника державного лісгоспу "Гутянський" в Харківській області Віктора Сиси. Його запідозрили в зловживаннях при продажу деревини.

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Місце
Україна Харків
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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