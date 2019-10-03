Помер у лікарні: на Кіровоградщині поліцейський збив велосипедиста

У місті Олександрія Кіровоградської області у середу ввечері, 2 жовтня, поліцейський за кермом автомобіля "Мерседес" збив велосипедиста.

В результаті ДТП місцевий мешканець отримав серйозні травми. Чоловіка доправили до медзакладу, де він помер, написала пресслужба поліції Кіровоградської області.

Аварія трапилася приблизно о 21:30. На місці правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував працівник поліції.

На Кіровоградщині поліцейський збив велосипедиста

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У його рамках тривають усі необхідні слідчі дії, зокрема дослідження щодо наявності вмісту алкоголю в крові водія. З місця пригоди вилучили речові докази й транспортний засіб.

Призначено службове розслідування. Про подію також сповістили ДБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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