Помер у лікарні: на Кіровоградщині поліцейський збив велосипедиста

У місті Олександрія Кіровоградської області у середу ввечері, 2 жовтня, поліцейський за кермом автомобіля "Мерседес" збив велосипедиста.
В результаті ДТП місцевий мешканець отримав серйозні травми. Чоловіка доправили до медзакладу, де він помер, написала пресслужба поліції Кіровоградської області.
Аварія трапилася приблизно о 21:30. На місці правоохоронці встановили, що за кермом транспортного засобу перебував працівник поліції.
На Кіровоградщині поліцейський збив велосипедиста
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У його рамках тривають усі необхідні слідчі дії, зокрема дослідження щодо наявності вмісту алкоголю в крові водія. З місця пригоди вилучили речові докази й транспортний засіб.
Призначено службове розслідування. Про подію також сповістили ДБР.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Броварах Київської області 26 вересня працівник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві особи отримали травми.
Після смертельної аварії керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.
Поліцейський, який на авто влетів у зупинку громадського транспорту, перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. В мережу потрапило відео моменту зіткнення.
Чоловіка звільнили з органів МВС. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
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