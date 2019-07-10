"Полями швидше": в мережі показали жахи траси під Кривим Рогом

Багато українських доріг перебувають у жахливому стані. Яскравий приклад – траса державного значення Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв в Дніпропетровській області.

Депутат Криворізької міськради Микола Колесник опублікував у Facebook одну з ділянок цієї дороги. На знімку видно численні вибоїни діаметр яких доходить до метра.

"І це ще не найстрашніша ділянка", – прокоментував він.

"Дороги немає. На танку можна, полігон що треба", – зауважив один з водіїв.

Дорога під Кривим Рогом Facebook: Микола Колесник

Ще один з водіїв повідомив, що з 2017 року, коли він останній раз їздив по трасі і по сьогоднішній день, стан "автобану" не змінився. "Полями швидше" – відмітив він.

Додамо, що чотири роки тому дорожнє покриття було більш-менш стерпним, про що говорять знімки на Google. Maps, зроблені у 2015-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області адвокат на позашляховику на смерть збив 11-річну дівчинку. Як потім з'ясувалося, водій був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

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