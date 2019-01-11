Полторак влаштував чистки в Міноборони: названо звільнених

Міністр оборони України Степан Полторак вжив заходів щодо посадових осіб за незадовільне виконання службових обов'язків.

Як розповів глава відомства в Facebook, він звільнив двох начальників територіальних КЕУ. Ще один офіцер територіального КЕУ був понижений у військовому званні, а інший понижений у посаді.

"Тоді, коли кожна копійчина – це кров і піт на тілі України, я не можу спокійно ставитися до такого стану справ. Ще раз хочу наголосити на відповідальності кожної посадової особи. Усі мають проявляти наполегливість та ініціативу у виконанні завдань щодо ефективного використання бюджетних коштів", — написав Полторак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент України розповів, що в 2020 році Збройні сили будуть діяти повністю за стандартами НАТО відповідно до закону про національну безпеку.

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