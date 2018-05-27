Польща розкрила могилу воїнів УПА: в Україні озвучили скандальні подробиці

У польському селі Грушовічі під час розкопок на місці зруйнованого пам'ятника воїнам УПА було виявлено поховання мінімум з трьома українськими вояками.
Про це в Facebook повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослав Шеремета.
"Серед 18 поховань є як мінімум три поховання воїнів УПА. Це підтверджують спогади очевидців, архівні дані, характер і глибина поховань, супровідний матеріал. Підтверджуються свідоцтва і спогади, що воїнів УПА ховали переважно вночі до цивільних поховань", - розповів Шеремета.
Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в Польщі місцевий Інститут національної пам'яті провів розкопки скандальної могили воїнів УПА.
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