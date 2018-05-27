Польща розкрила могилу воїнів УПА: в Україні озвучили скандальні подробиці

У польському селі Грушовічі під час розкопок на місці зруйнованого пам'ятника воїнам УПА було виявлено поховання мінімум з трьома українськими вояками.

Про це в Facebook повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослав Шеремета.

"Серед 18 поховань є як мінімум три поховання воїнів УПА. Це підтверджують спогади очевидців, архівні дані, характер і глибина поховань, супровідний матеріал. Підтверджуються свідоцтва і спогади, що воїнів УПА ховали переважно вночі до цивільних поховань", - розповів Шеремета.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в Польщі місцевий Інститут національної пам'яті провів розкопки скандальної могили воїнів УПА.