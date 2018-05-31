Польща розкопала могилу воїнів УПА: скандал отримав продовження

Українські історики відкинули висновки польського Інституту національної пам'яті, який заявив, що під час розкопок на кладовищі у Грушовичах останки бійців УПА знайдені не були.

Під час прес-конференції в четвер, 31 травня, відповідальний секретар Міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета заявив, що на місці проведення розкопок були виявлені два яруси поховань, що належать до різних періодів, передає LB.ua.

Зазначається, що могили жителів села розташовані на глибині 1,5-1,7 метра і відносяться до першої половини 20 століття. Але останки ще чотирьох осіб були знайдені на глибині близько метра, і вони можуть відноситися до періоду Другої світової війни або перших повоєнних років.

Шеремета передбачає, що цих людей поховали в уже наявні могили.

"Хаотичне розташування останків (в різних місцях розкопу), краще збереження скелетів, сліди механічних травм і пошкоджень. У двох в черепних коробках є круглі отвори, ймовірно зроблені кулями, в іншого - лицьова частина черепа розбита сильним ударом тупим предметом (наприклад, прикладом гвинтівки або автомата). На одному з останків, який належав молодій людині 25-30 років, знайдено німецький військовий ґудзик, що, можливо, свідчить про військовий характер поховання", - сказав він.

У свою чергу керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху Володимир Бирчак розповів, що з архівних матеріалів відомо про те, що у Грушовичах були поховані щонайменше п'ятеро українських підпільників: станичний ОУН Тимко Базилевич ("Мороз"), курінний лікар Павло Клочник ("Сірко", його могила збереглася), стрілець-сапер УПА Дмитро Грицаль ("Дубенко"), член боївки СБ "Гонта"та районний референт СБ Дмитро Козак ("Марко").

"Сукупність цих фактів дає підстави припустити, що не менше трьох останків, виявлених під час розкопок, належать членам українського підпілля. Тому зруйнований монумент не був символічним і має бути відновлений", - наголосив начальник відділу обліку та збереження місць пам'яті Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 квітня представники польських націоналістичних організацій під керівництвом місцевої влади демонтували надгробний пам'ятник воїнам УПА на кладовищі у Грушовичах. Пізніше польська сторона прийняла рішення провести розкопки на місці пам'ятника.