"Полковника" не дочекався: відомий терорист "ДНР" раптово опинився на "цивілці"

Одіозний терорист, "офіційний представник народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко заявив, що він уже не має стосунку до бойових дій на окупованому Росією Донбасі: тепер він "цивільна людина".

Про це написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. Він розмістив скріншот допису проросійської журналістки Юлії Вітязевої в Twitter, у якому йдеться про найманця.

У коментарях під постом Марочко уточнив, що він "уже цивільна людина".

Андрій Марочко і Євгеній Попов Скріншот/Анатолій Штефан

"Оце так новина. Спікер російсько-окупаційних військ, він же спікер бояришнік-ньюз та всєя Луганди Андрій обМарочко більше не служить в окупаційних військах! Бігає зараз по коментарям і пише, що він цивільний", – підписав скріншот Штефан.

Він додав, що йому цікаво, що саме найманець не поділив з іншими окупантами, і припустив, мовляв, можливо, йому "полковника" відмовилися дати. У коментарях користувачі почали жартувати про Марочко.

"Йде на контракт в ЗСУ (Збройні сили України. – Ред.), ВЛК (Військово-лікарські комісії – Ред.) зараз проходить", "Може, вже готується повернутись до програми амністії та прикинутись цивільним, щоб не посадили, коли території повернуться в склад України?" – написали в мережі.

Пост Юлії Вітязевої Скріншот/Анатолій Штефан

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні один з ватажків терористів "ЛНР", представник "народної міліції" Андрій Марочко виступив з безглуздою заявою з приводу Донбасу, чим викликав гнів у мережі.

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