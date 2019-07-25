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"Полковника" не дочекався: відомий терорист "ДНР" раптово опинився на "цивілці"

8.2т Читати матеріал російською

Одіозний терорист, "офіційний представник народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко заявив, що він уже не має стосунку до бойових дій на окупованому Росією Донбасі: тепер він "цивільна людина".

Про це написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. Він розмістив скріншот допису проросійської журналістки Юлії Вітязевої в Twitter, у якому йдеться про найманця.

У коментарях під постом Марочко уточнив, що він "уже цивільна людина".

Андрій Марочко і Євгеній Попов

Андрій Марочко і Євгеній Попов

Скріншот/Анатолій Штефан

"Оце так новина. Спікер російсько-окупаційних військ, він же спікер бояришнік-ньюз та всєя Луганди Андрій обМарочко більше не служить в окупаційних військах! Бігає зараз по коментарям і пише, що він цивільний", – підписав скріншот Штефан.

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Він додав, що йому цікаво, що саме найманець не поділив з іншими окупантами, і припустив, мовляв, можливо, йому "полковника" відмовилися дати. У коментарях користувачі почали жартувати про Марочко.

"Йде на контракт в ЗСУ (Збройні сили України. – Ред.), ВЛК (Військово-лікарські комісії – Ред.) зараз проходить", "Може, вже готується повернутись до програми амністії та прикинутись цивільним, щоб не посадили, коли території повернуться в склад України?" – написали в мережі.

Пост Юлії Вітязевої

Пост Юлії Вітязевої

Скріншот/Анатолій Штефан

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні один з ватажків терористів "ЛНР", представник "народної міліції" Андрій Марочко виступив з безглуздою заявою з приводу Донбасу, чим викликав гнів у мережі.

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Місце
Україна
Теги
Донбас Росія
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