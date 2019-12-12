"За що воювали?" Полковник ЗСУ захотів "знайти спільну мову" з "Л/ДНР" і потрапив у гучний скандал

Військові Збройних сил України нібито готові до реінтеграції з військовими Росії та терористами "Л/ДНР", але ветерани не готові до такого.

Про це заявив начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України полковник Олексій Ноздрачов на круглому столі на тему "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем", передає "Цензор.НЕТ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи існує майданчик для вирішення питань комунікації з окупованими територіями і ветеранами, полковник заявив про готовність української армії до реінтеграції з російською армією.

Олексій Ноздрачов Бізнес.медіа

За його словами, в РНБО вже створена група із національно-патріотичного виховання.

"Питання реінтеграції, це питання в першу чергу безпеки. Я вас хочу запевнити, що військовий і військовий росіянин, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, якщо буде прийнято рішення політичне й імплементоване, вони реінтегруються дуже швидко.

Тому що все-таки крім національної ідеї існують військові традиції. І знайти спільну мову військовим росіянам і військовим українцям, навіть якщо вони були ворогами, краще. Але не забувайте, що існують праворадикальні рухи, які державою не контролюються", – сказав він.

Ноздрачов додав, що державної політики щодо реінтеграції саме цих ветеранів немає.

Він також сказав, що "ми зможемо вдало реінтегрувати Донецьку та Луганську області, якщо сильне українське суспільство займеться реінтеграцією решти суспільства".

"Одна частина суспільства менш інтегрована, інша більше. Ось на цьому зламі йде радикалізм. Тому нам треба з вами за цим напрямком теж працювати", – сказав військовий.

Ноздрачов зазначив, що про український радикалізм говорять на Заході, але не в Україні. Полковник навів у приклад позицію США щодо полку Нацгвардії "Азов".

Відзначимо, слова Ноздрачова викликали обурення деяких користувачів мережі. Зокрема, колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр (Грім) Грамарчук на своїй сторінці у Facebook відреагував на заяви так:

"За що воювали і гинули тисячі наших воїнів? За те, щоб полковнику Ноздрачову дати, нарешті, можливість пообніматься з братушанями?"

Воїн Національної гвардії України, учасник ООС Харитон Старський також розкритикував Ноздрачова. Він висловився з цього приводу в соцмережі.

"У присязі Українському Народові, яку дає кожен військовий, немає ні слова про якусь реінтеграцію з ворогами й агресорами", – підкреслив Старський.

У Facebook-спільноті "Рух Ветеранів України" Ноздрачова назвали "весільним полковником". "Йому треба спочатку повоювати в окопах, втратити в бою побратимів, яких вбили росіяни таі терористи, а потім спробувати ще раз переварити те, що він озвучив", – сказано в пості.

Ветерани також заявили, що військового потрібно звільнити, про що вони направлять запити в компетентні органи.

Незабаром у Facebook-акаунті полковник відреагував на обурення, підкресливши, що "вирвані з контексту слова були "перекручені" і отримали незаслужену увагу".

"Висловлюючи свої особисті погляди із зазначених питань, я намагався донести основні посили, а саме: Збройні сили, Національна гвардія і добровольчі підрозділи в 2014 році створили умови для переформування країни і побудови національної ідеї; інформаційне середовище є районом операції РФ проти України і тільки консолідація зусиль громадянського суспільства та військових дасть можливість ефективно протистояти цій агресії, а національна стійкість у першу чергу залежить від згуртованості суспільства", – написав військовий у пості.

Як писав OBOZREVATEL, недавно відомого в Україні командира танкового батальйону, "кіборга", удостоєного звання Герой України, Євгенія "Адама" Межевікіна, вирішили звільнити зі Збройних сил. Військовий заявив, що причина такого рішення "надумана".

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