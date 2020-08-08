Поліція знайшла горищі отвір в квартиру. Facebook \ Наталя Седлецька
Над квартирою українського журналіста Михайла Ткача, який заявив про "прослуховування", поліція виявила в стелі "отвір" довжиною не менше 60 см.
Про це в Facebook написала журналістка Наталія Седлецька, зазначивши, що житло Ткача знаходиться на останньому поверсі. При цьому над квартирою розташований горище, до якого є вільний доступ.
"На виклик прибув спочатку поліцейський патруль, а потім слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділу Нацполіціі. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялися на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву. І поїхали. Тобто "глибше" хто не шукає", – повідомила Седлецька.
Поліція в квартирі журналіста Ткача
Вона додала, що просили поліцію забезпечити охорону горища, щоб зберегти можливі докази, але їм було відмовлено.
"Нам сказали далі звертатись вже у райвідділок, і там запитувати чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі, тощо. Наразі команда нашої програми залишається тут, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів, – зазначила журналістка.
Ткач написав заяву в поліцію
Поліція в квартирі журналіста
Поліція знайшла сліди "прослуховування" в квартирі журналіста Ткача. Фото
Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою".