МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Поліція просить впізнати знайдену у валізі у Дніпрі дівчину: фото 18+

22.4тЧитати матеріал російською

Правоохоронці просять допомоги у встановленні особи померлої дівчини.

Як інформують на сторінці поліції Дніпропетровської області у Facebook, її тіло було виявлене 4 січня у місті Дніпро біля будинку №12 на пр. Героїв.

Прес-служба зазначає, що вона худорлявої статури, волосся світле, на руках накладні червоні нігті, вдягнена у сині джинси.

Новини
Шукав ялинку — знайшов труп: у Києві сталася трагедія

"У випадку, якщо ви маєте будь-яку інформацією про особу, просимо повідомити в поліцію за телефонами: 073-120-66-20; 099-455-00-58; (056) 756-57-02, 102 або зручним для вас способом", — наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, валізу із трупом дівчини у віці від 20 до 30 років було знайдено у сміттєвому баку. Вбита була з оголеним торсом — у бюстгальтері й у джинсах. При цьому на тілі, за результатами попереднього огляду, видимих слідів насильницької смерті виявлено не було.

У рамках відкритого за ч. 1 ст. 115 кримінального провадження поліція застосовує першочергових слідчих дій для встановлення особи загиблої та обставин злочину. Для встановлення причини смерті тіло направлене на проведення судово-медичної експертизи.

Обережно! Вразливим людям дивитися фото не рекомендується!

Поліція просить впізнати знайдену у валізі у Дніпрі дівчину: фото 18+

facebook.com/PoliceDniproRegion

Поліція просить впізнати знайдену у валізі у Дніпрі дівчину: фото 18+

facebook.com/PoliceDniproRegion

Поліція просить впізнати знайдену у валізі у Дніпрі дівчину: фото 18+

dp.npu.gov.ua

Поліція просить впізнати знайдену у валізі у Дніпрі дівчину: фото 18+

Фото: Денис Чубченко, "Інформатор"

Поліція просить впізнати знайдену у валізі у Дніпрі дівчину: фото 18+

Фото: Денис Чубченко, "Інформатор"

Поліція просить впізнати знайдену у валізі у Дніпрі дівчину: фото 18+

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у квартирі Києва знайшли вбитою раніше зниклу дівчину, поруч виявлено труп її хлопця.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Національна поліція Українисмертьфотографии
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
32
1
Смішно
2
Цікаво
56
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
На первом фото погибшая с цепочкой на шее. На втором фото её уже нет...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Пацак Йуханиди, да, лихо подрезали представители обновленной полиции.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги