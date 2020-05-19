Поклонська заговорила про новий референдум щодо Криму в Україні

"Експрокурорка" тимчасово окупованого Криму, а нині депутатка нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що Києву нібито пора визнати "російський вибір" кримчан і переконатися в ньому через спеціальний референдум.

Як пише РИА Новости, спільниця окупантів вважає, що у населення пора запитати, чи підтримує воно нескінченну "тягомотину з піснею про окупацію кримського регіону".

"Якби влада хотіла знати думку людей, вже організували б референдум в Україні і запитали жителів країни – чи підтримують вони цю тягомотину із заїждженою піснею про окупацію або хочуть почати розвивати добробут українців і встановити нормальний діалог з тими, кого нібито окупували", – уїдливо сказала Поклонська.

Наталія Поклонська "Парламентська газета"

За її словами, Україні необхідно будувати своє майбутнє з урахуванням прийняття "вибору" кримчан і "російського" статусу Криму як доконаного "історичного та юридичного факту". Крім того, захоплення Росією української території зрадниця назвала наслідком "державного перевороту" в Україні у 2014 році.

"Українські політики тільки можуть критикувати і ставити під сумніви вибір кримчан, прикидаючись "немовлятами". Їм начхати на те, що люди вже втомилися годувати гвардію політиків, які займаються тільки тим, щоб шостий рік поспіль говорити із сумними очима про окупацію. Впевнена, якби у жителів України запитали, чи підтримують вони нескінченний політичний "плач Ярославни" і розпил бюджету на деокупацію Криму, відповідь була б негативною", – висловилася Поклонська.

За її словами, пересічні люди в Україні нібито скажуть, що час займатися розвитком і зміцненням країни, поки остаточно її не знищили політичні "діджеї".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!