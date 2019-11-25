"Хоче здаватися наївною дурепою!" Поклонська розлютила ексчиновника "ДНР"

Депутатка Державної Думи Росії, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська виступила за підтримку гастролей зірок РФ і України в країни одне одного.

Своєю думкою вона поділилася на сторінці в Instagram, прокоментувавши, зокрема, те, що співачка Софія Ротару збирається виступити в Москві.

"Я вважаю, що Софія Ротару, Лайма Вайкуле та Ніно Катамадзе, як і будь-яка інша особа, мають право на будь-яку думку про політику, що проводиться Росією, і про Крим зокрема, не ображаючи при цьому вибір кримчан.

Від цього їх творчість не стане менш цінною, а музика не зазвучить по-іншому. Гастролі українських зірок естради до Росії і навпаки – це чудовий крок для нормалізації стосунків", – написала Поклонська.

Наталя Поклонська burckina-new.livejournal.com

Її слова викликали бурхливе обговорення в мережі. Зокрема, "ексспікер МЗС ДНР" Костянтин Долгов на своєму Telegram-каналі сказився через те, що Поклонська нібито виправдовує Ротару, яка допомагала грошима учасникам АТО.

"Тобто операції з убивству жителів Донбасу українськими збройними формуваннями... Поклонська неодноразово відвідувала "ДНР" у рамках особистої PR-компанії, але там чомусь про Ротару не говорила, зате говорила інші речі: Київ, х*нта, не забудемо, не пробачимо тощо", – стверджує пропагандист.

Він додав, що Поклонська "хоче здаватися наївною дурепою, але в Держдуму не потрапляють наївні дурепи й дурнів там теж немає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська видала історію про "зцілення" від важкої хвороби святим уві сні.

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