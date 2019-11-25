"Хоче здаватися наївною дурепою!" Поклонська розлютила ексчиновника "ДНР"

Депутатка Державної Думи Росії, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська виступила за підтримку гастролей зірок РФ і України в країни одне одного.
Своєю думкою вона поділилася на сторінці в Instagram, прокоментувавши, зокрема, те, що співачка Софія Ротару збирається виступити в Москві.
"Я вважаю, що Софія Ротару, Лайма Вайкуле та Ніно Катамадзе, як і будь-яка інша особа, мають право на будь-яку думку про політику, що проводиться Росією, і про Крим зокрема, не ображаючи при цьому вибір кримчан.
Від цього їх творчість не стане менш цінною, а музика не зазвучить по-іншому. Гастролі українських зірок естради до Росії і навпаки – це чудовий крок для нормалізації стосунків", – написала Поклонська.
Наталя Поклонська
burckina-new.livejournal.com
Її слова викликали бурхливе обговорення в мережі. Зокрема, "ексспікер МЗС ДНР" Костянтин Долгов на своєму Telegram-каналі сказився через те, що Поклонська нібито виправдовує Ротару, яка допомагала грошима учасникам АТО.
"Тобто операції з убивству жителів Донбасу українськими збройними формуваннями... Поклонська неодноразово відвідувала "ДНР" у рамках особистої PR-компанії, але там чомусь про Ротару не говорила, зате говорила інші речі: Київ, х*нта, не забудемо, не пробачимо тощо", – стверджує пропагандист.
Він додав, що Поклонська "хоче здаватися наївною дурепою, але в Держдуму не потрапляють наївні дурепи й дурнів там теж немає".
У всі часи культура і мистецтво надихали і об'єднували людей, знімали розбіжності і обмеження. Переконана, що росіяни і українці втомилися від політиків, які сприймають особиста думка людини як образу. В результаті одні забороняють брати участь в "Євробаченні", інші придумують "втома" від всіма улюблених артистів. Я вважаю, що Софія Ротару, Лайма Вайкуле та Ніно Катамадзе, як і будь-який інший чоловік, мають право на будь-яку думку про політику, що проводиться Росією, і про Крим в тому числі, не ображаючи при цьому вибір кримчан. Від цього їх творчість не стане менш цінним, а музика не зазвучить по-іншому. Гастролі українських зірок естради в Росії і навпаки - це відмінний крок для нормалізації відносин. І якщо хтось не згоден з позицією артиста з якого-небудь питання, він може запросити його на чашку кави і, можливо, спробувати переконати. Особисто я в будь-який час чекаю Софію Ротару на каву, щоб обговорити те, з чим вона не згодна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська видала історію про "зцілення" від важкої хвороби святим уві сні.
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