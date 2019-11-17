"Покинули дитину": адвокат Гриценка розповів подробиці затримання банкіра

Адвокат глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценко розповів, як відбувалось "викрадення" банкіра у Києві 16 листопада.

"Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Говорущак Олександр Миколайович за дорученням старшого групи - відомого прокурора Кулика К.Г. спільно з оперативниками СБУ захопив Олександра Гриценко 16 листопада 2019 р. коло будинку, де той проживає з сімєю", - повідомив захисник Гриценка Денис Галанський.

Далі пряма мова адвоката:

"На момент нападу Олександр Гриценко вів сина (11 років) на заняття у музичний гурток.

На очах сина батька скрутили, надягли кайданки і кинули і мікроавтобус.

Дитину, що була нажахана звірячим поводженням з батьком, кинули у під’їзді коло жінки конс’єржа.

На момент викрадення у квартирі, де проживає Гриценко, дорослих членів сім’ї не було, перебував лише старший син 14 років з учителем музики. Мати дітей перебуває за кордоном з 13 листопада. Конс’єрж привела дитину додому.

Гриценко тривалий час не знав нічого про долю і стан дитини".

Олександр Гриценко

Захисник розповів, що в подальшому намагаючись приховати свої протиправні дії Говорущак О.М. склав дивний документ про те, що він начебто передав дітей Гриценка під подальший нагляд та опіку інспектору сектору ювенальної юстиції Новохатньому А.В.

"При цьому з самого документа випливає, що діти знаходяться у зачиненій квартирі з “дорослою людиною, який представився вчителем музики” та відмовився відкрити двері.

Отже, абсолютно очевидно, що дитину було покинуто напризволяще, а інспектор ювенальної юстиції, якщо і був на місці події, прибув значно пізніше аби “прикрити” бандитів і “прийняти дітей під нагляд і опіку,” не бачивши їх у вічі", - додав Денис Галанський.

"Навіть у часи Єжова та Вишинського до “дітей ворогів народу” ставилися більш цивілізовано", - резюмував Галанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат Олександра Гриценка заявив, що главу "Укрексімбанку", про "викрадення" якого в Києві заявили 16 листопада, затримали без рішення суду.

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