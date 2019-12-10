Поки Зеленський і Путін говорили про мир: на Донбасі трагічно загинули воїни ЗСУ

Три українські воїни загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі 9 грудня.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Були зафіксовані також ворожі обстріли із озброєння БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 4 обстріли:

двічі неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

біля Березового – з автоматичних гранатометів;

поблизу Красногорівки – з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Новолуганського – з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветерани АТО публічно порвали прапори Росії і "ДНР" в Париж.

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