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10 грудня • оновлено в 09:03
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Поки Зеленський і Путін говорили про мир: на Донбасі трагічно загинули воїни ЗСУ

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Три українські воїни загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі 9 грудня.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Були зафіксовані також ворожі обстріли із озброєння БМП.

Новини
"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ перед зустріччю Путіна й Зеленського

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 4 обстріли:

  • двічі неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • біля Березового – з автоматичних гранатометів;

  • поблизу Красногорівки – з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Поки Зеленський і Путін говорили про мир: на Донбасі трагічно загинули воїни ЗСУ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

  • біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів;

  • неподалік Новолуганського – з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ветерани АТО публічно порвали прапори Росії і "ДНР" в Париж.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять полезли куда не надо...
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
опять полковники по серой зоне шарахались . Жабьячьи стребки там опасны!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Купите у России миноискатели современные ,или роботов,а то кишки воЕнов свитла так и будут постоянно болтаться на проводах.
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Хо Хол
Хо Хол
Бабаев Бабай, им же друзяшки из США присылали. Правда cвинявыe все разворовали :D
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