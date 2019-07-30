Поки йшли вибори: Росія стягнула до кордону з Україною важке озброєння. фото

Росія в період з кінця червня до середини липня стягнула до кордону з Україною БТРи і гармати.

Як передає "Радіо Свобода", відповідну інформацію вдалося зібрати в результаті публікацій користувачів соціальних мереж і окремих ресурсів в Росії.

Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах. Примітно, що види техніки є досить старими, їх в армії РФ вже міняють на нові аналоги.

На першому знімку - залізничні платформи з бронетранспортерами в Ростовській області.

radiosvoboda.org

"Вигоріла на сонці фарба корпусів може вказувати на тривале зберігання десь на військовій базі. Про те, що техніка знята з консервації, свідчить і відсутність бортових номерів та тактичних знаків. Однорідність фарбування говорить, що номери й знаки не були закрашені нещодавно. А найголовніше – це стара модель, БТР-70, яку в ЗС Росії майже повністю замінили більш нові БТР-80", - сказано в повідомленні.

Також в місті Новочеркаськ (50 км від кордону України) був помічений ешелон з великими гарматами, ймовірно гаубицями. Вони візуально мали ознаки тривалого зберігання. Аналогічне озброєння, гаубиці Д-30, на початку липня фотографували на Південному Уралі в Челябінську.

radiosvoboda.org

Знімки інших гармат на залізничних платформах в кінці червня опублікувало регіональне видання DonDay. Йдеться про протитанкові 100-мм гармати Т-12 "Рапіра", які зараз в російській армії також замінюють новішими модифікаціями. Повідомлялося, що ешелон з військовою технікою був помічений в місті Звєрєво - в 17 км від неконтрольованої Україною ділянки кордону Луганської області.

radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в разі необхідності готовий віддати наказ про наступ на Донбасі.

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