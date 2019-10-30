"Показуха!" "ЛНР" оскандалились брехнею про розведення сил. Відео

У мережі помітили підступ у відведення військ "ЛНР" у Золотого на Донбасі, який розпочався у вівторок, 29 жовтня.

На нестиковку звернув увагу український військовий, учасник ООС Олександр Гром на своїй сторінці в Facebook. Він опублікував показове відео.

"А ось вам показуха з боку окупантів. Зверніть увагу на металеві каски, речові мішки і відсутність розвантажувальних систем. Ті, хто працювали по противнику на ближніх дистанціях, підтвердять, що орки в такому вигляді не воюють", – написав він.

У свою чергу ЗМІ "ЛНР" щосили публікують фото відведення військ.

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

"ЛНР" показали разведение сил ЛИЦ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня в штабі Операції Об'єднаних сил офіційно підтвердили початок відведення військ на Донбасі у селища Золоте.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ветерани-добровольці АТО, які знаходяться в Золотому, не порушують законів України.

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