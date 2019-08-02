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Погрожував взяти Україну за 20 днів: прокуратура взялася за відомого сербського снайпера-найманця "ДНР"

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Прокуратура АР Крим заочно оголосила про підозру сербському найманцю "ДНР", снайперу Деяну Берічу ("Декі") в участі у незаконному збройному формуванні "Самооборона Севастополя" і захопленні об'єктів української інфраструктури.

Як повідомляє пресслужба прокуратури АР, під час досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-березня 2014 року, громадянин Республіки Сербія, будучи розвідником незаконного збройного формування розвідувальної групи "Північний вітер", яка входила до складу "Самооборони Севастополя", допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об'єктами АР Крим, лініями електропередачі та пунктами газопроводу поблизу м. Севастополь, здійснював так зване патрулювання Севастополя.

Деян Беріч

Деян Беріч

Погрожував взяти Україну за 20 днів: прокуратура взялася за відомого сербського снайпера-найманця "ДНР"

Погрожував взяти Україну за 20 днів: прокуратура взялася за відомого сербського снайпера-найманця "ДНР"

"Кримінальне провадження відкрито за фактом створення і діяльності на тимчасово окупованій території автономії незаконних збройних формувань, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, яка перебуває у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополя", — йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, Беріч у березні заявляв, що за бажання Росія нібито могла б повністю окупувати Україну за 20 днів.

Водночас він поскаржився на величезні втрати терористів на Донбасі. За його словами, тільки за січень і лютий вони становили 70 осіб.

Нагадаємо, що на початку березня Беріча помітили на брифінгу у речника МЗС Росії Марії Захарової. Там він представився журналістом видання PolitRussia.

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Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" прокуратура АРК
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