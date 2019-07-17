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"Ми тебе розстріляємо!" З Кенії видворили українця, який створив портрет Путіна із гільз

2.6т Читати матеріал російською

Українського художника Даніеля Гріна, співавтора знаменитої роботи "Обличчя війни" – портрета Володимира Путіна з гільз, заарештували у Кенії за звинуваченням у шпигунстві.

Гріну погрожували розстрілом, але завдяки втручанню консула і МЗС України його відпустили і видворили з країни. Про це розповів сам Даніель в ефірі ObozTV після свого повернення до Києва.

Гріна затримали, коли він прийшов оновити водійські права.

"Побачивши мій український паспорт, мене одразу заарештували, – зазначив він. – Вони сказали: "Шпигунство. Ми тебе розстріляємо". І на наступний же день призначили суд".

Після цього у Гріна конфіскували всі девайси і влаштували ретельний допит у кенійській контррозвідці. Втім, на яку країну нібито міг "шпигувати" українець – йому так і не сказали.

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Даніель не виключив, що його арешт викликаний відчутним впливом Росії в кенійському окрузі Бунгома.

"У Найробі, мені казав український амбасадор, таких проблем немає. Але в тому регіоні – є якийсь вплив Росії. У цьому окрузі Бунгома російський мільярдер Дерипаска побудував госпіталь", – пояснив він.

"У цьому районі заарештували вже сімох українських місіонерів, їм теж висувають якісь дуже дивні звинувачення", – повідомив художник.

За словами Гріна, його відпустили завдяки швидкій реакції МЗС України і втручанню українського консула. Але дали 72 години на те, щоб залишити країну.

"Обличчя війни" – гучний артпроект Даніеля Гріна і Дар'ї Марченко

"Обличчя війни" – гучний артпроект Даніеля Гріна і Дар'ї Марченко

dashart.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше про арешт Гріна повідомила українська художниця і його артпартнер Дар'я Марченко. Вона попросила про допомогу і розповіла, що їхня робота "Обличчя війни" принесла не тільки популярність, а й 2 роки переслідувань і масу проблем.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пинком под зад из более цивилизованной страны))))))))
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Почему не портрет Куринной жопы(Турчинова).Та он такой же украинец как Азиров,слова-американизмы.плюнул.я.
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