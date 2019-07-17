"Згасли зірочки": під Миколаєвом загинув батько з двома дітьми

В Україні триває низка страшних аварій. Нова трагедія трапилася 17 липня у Миколаївській області, де в результаті лобового зіткнення легковика й автобуса загинули три особи.

ДТП відбулася на автодорозі Миколаїв – Благовіщенськ біля села Лукашівка. Легковий автомобіль Citroen Berlingo зіткнувся з автобусом Neoplan сполученням "Залізний порт – Шепетівка".

Від удару легковик перетворився на купу металу, автобус же з'їхав з дороги в поле.

На фото: Віталій Веретельник із донькою Ріаною, сином Інілем і дружиною Вікторією

У результаті від отриманих травм на місці загинув водій Citroen 35-річний Віталій Веретельник із 5-річною донькою Ріаною та 11-річним сином Інілем. Вижити вдалося лише матері дітей Вікторії Веретельник, яка, за даними ДСНС у Миколаївській області, отримала травми голови, тулуба і перелом ключиці.

Пасажири і водії автобуса в ДТП не постраждали.

Аварія трапилася у Миколаївській області

Від удару легковий автомобіль перетворився на купу заліза

Пасажири і водій автобуса не постраждали

Обставини подій встановлює слідство. Як повідомили нашим журналістам у поліції, попередньо правила руху порушив водій легкового авто, який виїхав на зустрічну смугу.

Постраждала сім'я – з Черкаської області. Відомо, що вони їхали в напрямку Миколаєва.

ДТП трапилася на трасі біля с. Лукашівка Google. Maps

Вікторія з донькою Ріаною

11-річний Ініль

У мережі інтернет-користувачі висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

"Жахлива трагедія. Втратити одразу всю сім'ю... Сил родичам!" – написала у Facebook Олена Буга.

"На небі згасли дві зірочки", – залишила коментар Оксана Плахута.

"Боже, який жах! Ще тижня не минуло, як двох діток поховали після аварії на Долинщині, і тепер знову загинули діти. Що ж відбувається?" – зазначила Олена Мохнатюк.

На сьогоднішній день Вікторії необхідні гроші на лікування і похорони рідних. Хто бажає допомогти родині - номер картки ПриватБанку: 5168 7573 5206 8805 – Кіріенко Аанна Іванівна (мама Вікторії).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Долинському районі Івано-Франківської області п'яний депутат сільради врізався в легковик, у якому перебувала сім'я з дітьми. В результаті загинули двоє хлопчиків 3 і 5 років.

У Харківській області легковий автомобіль влетів у відбійник – загинула одна з 9-річних дівчаток-двійнят.

У Закарпатській області адвокат на позашляховику на смерть збив 11-річну дівчинку. Як потім з'ясувалося, водій був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!