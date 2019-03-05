Аксьонова хочуть прибрати за допомогою України: правозахисниця озвучила несподіваний факт

У ватажка тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова є український паспорт. Те, що Кремль запланував перевірку громадянства жителів Криму, є одним із способів усунення його із посади "керівника" регіону.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловила координатор громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева. Вона впевнена, що такі ж паспорти зберегли й інші "чиновники", – багато хто з них втікає на Захід.

"Між Кремлем і місцевою "елітою" давно є сутички щодо Аксьонова – він має безліч проблем. Ходять чутки, що його хочуть зняти, тому запланували перевірку паспортів у Криму. На території РФ приховування другого громадянства – це кримінальна стаття, яка існує десь п`ять років. Взагалі її спеціально ввели в російському законодавстві, щоб приборкати кримчан, залякати їх, щоб вони не проявляли свою українську ідентичність", – сказала вона.

Правозахисниця також зазначила, що Аксьонов не відмовлявся від українського громадянства, адже для цього він має написати офіційну заяву про це в компетентні органи України. Вона додала, що це стосується і Наталії Поклонської. "Рано чи пізно ці зрадники постануть перед судом в Україні", – додала Ташева.

Сергій Аксьонов

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок окупованого Криму Сергій Аксьонов хоче відправити захоплені під час анексії півострова бурові установки підприємства "Чорноморнафтогаз" у Сирію.

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