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Аксьонова хочуть прибрати за допомогою України: правозахисниця озвучила несподіваний факт

7.7тЧитати матеріал російською

У ватажка тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова є український паспорт. Те, що Кремль запланував перевірку громадянства жителів Криму, є одним із способів усунення його із посади "керівника" регіону.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловила координатор громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева. Вона впевнена, що такі ж паспорти зберегли й інші "чиновники", – багато хто з них втікає на Захід.

"Між Кремлем і місцевою "елітою" давно є сутички щодо Аксьонова – він має безліч проблем. Ходять чутки, що його хочуть зняти, тому запланували перевірку паспортів у Криму. На території РФ приховування другого громадянства – це кримінальна стаття, яка існує десь п`ять років. Взагалі її спеціально ввели в російському законодавстві, щоб приборкати кримчан, залякати їх, щоб вони не проявляли свою українську ідентичність", – сказала вона.

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Правозахисниця також зазначила, що Аксьонов не відмовлявся від українського громадянства, адже для цього він має написати офіційну заяву про це в компетентні органи України. Вона додала, що це стосується і Наталії Поклонської. "Рано чи пізно ці зрадники постануть перед судом в Україні", – додала Ташева.

Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок окупованого Криму Сергій Аксьонов хоче відправити захоплені під час анексії півострова бурові установки підприємства "Чорноморнафтогаз" у Сирію.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія Криму
Особи
Таміла ТашеваСергій Аксьонов
Місце
Україна
Теги
війнаКримпаспорт
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапы - это пидары и украинцам совсем не интересно, как они там один другого грызут и подставляют.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
В старом анекдоте, молодая мамаша пугала расшалившегося малыша,- Перестань! А то дядя (попутчик ,военный из мордвинов) тебя в свой мешок посадит. Правда, дядя?- Напутин он мне нужен? Чтобы мои сухари обосрал? Приблизительно так надо отвечать бывшим согражданам.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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