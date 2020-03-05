Агент Служби безпеки України Олег Сугерей вперше розкрив подробиці ліквідації терориста "ДНР" Гіві (Михайла Толстих).

В інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову агент зазначив, що терорист боявся куди-небудь виходити після ліквідації Мотороли, але він любив жінок і йому їх привозили (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця новини).

"Справа ще не закрита, тому і не описано публічно. Ще триває слідство (ФСБ). Як би я не ухилявся, вони мені пояснюють:" Твоя задача - забезпечити прикриття дівчині ", з якою я їздив. Гіві після ліквідації Мотороли взагалі боявся куди -то вийти, але він любив жінок і йому їх привозили. Потім туди проникла дівчина - наш агент. Відома блондинка. Я подробиць не знаю, але якось заклала вибухівку і вранці, коли Гіві прийшов на роботу, це пристрій спрацював", – розповів Сугерей.

Операція з ліквідації терориста планувалася і готувалася два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Толстих був ліквідований в своєму кабінеті вранці 8 лютого 2017 року.

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