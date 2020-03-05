Головна Новини
6 березня • оновлено в 00:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Подробиці ліквідації Гіві вперше озвучив агент СБУ. Відео

Читати матеріал російською

Агент Служби безпеки України Олег Сугерей вперше розкрив подробиці ліквідації терориста "ДНР" Гіві (Михайла Толстих).

В інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову агент зазначив, що терорист боявся куди-небудь виходити після ліквідації Мотороли, але він любив жінок і йому їх привозили (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця новини).

"Гіві любив жінок": агент СБУ вперше розкрив деталі ліквідації терориста

"Справа ще не закрита, тому і не описано публічно. Ще триває слідство (ФСБ). Як би я не ухилявся, вони мені пояснюють:" Твоя задача - забезпечити прикриття дівчині ", з якою я їздив. Гіві після ліквідації Мотороли взагалі боявся куди -то вийти, але він любив жінок і йому їх привозили. Потім туди проникла дівчина - наш агент. Відома блондинка. Я подробиць не знаю, але якось заклала вибухівку і вранці, коли Гіві прийшов на роботу, це пристрій спрацював", – розповів Сугерей.

Операція з ліквідації терориста планувалася і готувалася два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Толстих був ліквідований в своєму кабінеті вранці 8 лютого 2017 року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Вбивство терориста Гіві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Вбивство терориста Гіві
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
14
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги