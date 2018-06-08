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Побиття учня Френка Сінатри в Одесі: поліція знайшла винуватця

2.6тЧитати новину російською

Учня Френка Сінатри, американського співака Білла Уоррена в Одесі побив його ж знайомий.

Поліція встановила особу нападника, розповів радник начальника регіонального главку Нацполіціі Одеси Руслан Форостяк УНІАН .

Білл Уоррен

"Як з'ясувалося, йому підбив око його земляк, виходець із США мексиканського походження, з яким у потерпілого давній конфлікт. Треба відзначити, що обидва ведуть досить вільний і розгульний спосіб життя в Одесі, люди відпочивають", - заявив правоохоронець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на 71-річного Білла Уоррена напали 5 червня близько 20.00. Невідомий вдарив його по обличчю і руці. Білл Уоррен є володарем двох національних премій США і виступає з концертами по всьому світу. В Україні співак живе вже кілька років. Він приїхав з Каліфорнії з бажанням знайти собі кращу дружину.

Місце
УкраїнаОдеса
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