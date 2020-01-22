Генерал ЗСУ розповів про дзвінки одіозних ватажків iз "ДНР"

"Командири" терористів "ДНР" під час боїв за Донецький аеропорт дзвонили і робили різні пропозиції українським військовим, а також погрожували.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів начальник штабу – перший заступник командувача ОК "ЗАХІД" Олег Мікац. Тоді вiн командував 93-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ, яка разом з іншими підрозділами Збройних сил, добровольцями тримали ДАП.

Генерал-майор Олег Мікац

Особливо "старався" ватажок незаконного збройного формування – батальйону "Сомалі" – Михайло Толстих, відомий всім на прізвисько "Гіві".

"На мій телефон дзвонив Гіві. Мовляв, так і так, ми все одно аеропорт візьмемо – залиш його. Скажи, куди треба постріляти – ми постріляємо, а ти потім скажеш, що не зміг утримати ДАП.", – розповів генерал-майор Мікац.

Генерал також повідомив, що Гіві також сипав погрозами. "Я тебе зловлю, нирку виріжу", всяке таке. Я тоді ще полковником був, а що ж мене ловити – ну, давай, іди сюди. Чомусь не прийшов", – згадував екс-комбриг.

Моторола і Гіві

Не відставав від "соратника" і Арсен Павлов ( "Моторола"), ватажок підрозділу бойовиків "Спарта". Він, правда, "канючив" боєприпаси і т.п.

"Моторола дзвонить: "Ну, ти. Чуєш, мені там міни треба, боєприпаси. Давайте побільше привозьте в аеропорт, а я прийду візьму". Кажу йому: "Іди-іди, там з правого боку в новому терміналі лежать – приходь, забирай" ", – поділився командир "кіборгів".

Жодну загрозу ні Гіві, ні Моторола так i не змогли здійснити. Обидва "самоліквідувалися" у 2016 та 2017 роках.

Як заявив Мікац, "один не вмів ліфтом користуватися, другий, схоже, необережно палив в ліжку".

Закономірний підсумок

Як повідомляв OBOZREVATEL, по визнанню россійскікого журналіста, який рік провів в окупованому Донецьку, терористи "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") і Михайло Толстих ("Гіві") займалися мародерством на Донбасі і вбивали своїх полонених.

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