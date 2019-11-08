По ЗСУ вдарили ракетами: Україна зазнала важких втрат

Один український воїн був убитий, ще четверо отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 7 листопада.

Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню минулої доби. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил.

Крім іншого зброї, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів:

тричі біля Авдіївки – із великокаліберних кулеметів, РПГ, автоматичних гранатометів і протитанковими керованими ракетами;

три рази неподалік Водяного, що на Приазов'ї – із мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

в районі Пісків – із РПГ і стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – із ручних протитанкових гранатометів;

біля Опитного – із СПГ;

неподалік Красногорівки – із автоматичних гранатометів.

Також 10 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поблизу Кримського – із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;

два рази біля Південного – із РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

двічі в районі Луганського – із мінометів калібру 82 мм і автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Хутора Вільного – із ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

двічі біля Новолуганське – із мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік Майорського – із ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи похвалилися ракетним ударом по ЗСУ, попри нібито мирні наміри.

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