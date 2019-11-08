По ЗСУ вдарили ракетами: Україна зазнала важких втрат

Один український воїн був убитий, ще четверо отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 7 листопада.
Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню минулої доби. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил.
Крім іншого зброї, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів:
тричі біля Авдіївки – із великокаліберних кулеметів, РПГ, автоматичних гранатометів і протитанковими керованими ракетами;
три рази неподалік Водяного, що на Приазов'ї – із мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
в районі Пісків – із РПГ і стрілецької зброї;
поблизу Гнутового – із ручних протитанкових гранатометів;
біля Опитного – із СПГ;
неподалік Красногорівки – із автоматичних гранатометів.
Також 10 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
двічі поблизу Кримського – із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;
два рази біля Південного – із РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
двічі в районі Луганського – із мінометів калібру 82 мм і автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;
неподалік Хутора Вільного – із ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
двічі біля Новолуганське – із мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
неподалік Майорського – із ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи похвалилися ракетним ударом по ЗСУ, попри нібито мирні наміри.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".