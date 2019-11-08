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8 листопада • оновлено в 09:21
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/ Розслідування

По ЗСУ вдарили ракетами: Україна зазнала важких втрат

31.4т Читати матеріал російською

Один український воїн був убитий, ще четверо отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 7 листопада.

Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню минулої доби. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил.

Крім іншого зброї, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.

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Убитий і багато поранених! Найманці Путіна знову підло ударили по ЗСУ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів:

  • тричі біля Авдіївки – із великокаліберних кулеметів, РПГ, автоматичних гранатометів і протитанковими керованими ракетами;

  • три рази неподалік Водяного, що на Приазов'ї – із мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • в районі Пісків – із РПГ і стрілецької зброї;

  • поблизу Гнутового – із ручних протитанкових гранатометів;

  • біля Опитного – із СПГ;

  • неподалік Красногорівки – із автоматичних гранатометів.

По ЗСУ вдарили ракетами: Україна зазнала важких втрат

Також 10 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі поблизу Кримського – із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;

  • два рази біля Південного – із РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • двічі в районі Луганського – із мінометів калібру 82 мм і автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;

  • неподалік Хутора Вільного – із ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі біля Новолуганське – із мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Майорського – із ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи похвалилися ракетним ударом по ЗСУ, попри нібито мирні наміри.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
После ракет ,даже щетины не останется на ВСУшных тушках.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
В районе станицы Луганская каратели из Навоза на 2-х БМП заехали в демилитаризованную зону (ДМЗ). Огнём БМП народной милиции оба бронеобъекта врага были уничтожены вместе со своими экипажами. Одна БМП поражена ПРУР, вторая была расстреляна из 30-мм пушки БМП. Со стороны ополчения потерь нет.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Газмяс Омский, Поправка: не ПРУР, а ПТУР.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Отличная новость! Дончане-таки удавят эту нищую майда н у тую б а н д е р овскую помойку, созданную коммунистами!
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