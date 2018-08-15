По стопах Зайцевої: на Харківщині автомобіль влетів у зупинку з людьми

У селі Пересічне Харківської області водій ВАЗ наїхав на зупинку громадського транспорту і травмував двох жінок.

За даними прес-служби поліції Харківщини, аварія трапилася ввечері, 14 серпня, на вулиці Сумській. Водій не впорався з керуванням.

У результаті важкі травми отримала 47-річна місцева жителька. Її госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом стегна.

"Також до лікарні була доставлена її 47-річна односельчанка, яка отримала травму нижніх кінцівок. Водій транспортного засобу після скоєння ДТП залишив транспортний засіб на місці події та втік. Поліцейські встановили особу 34-річного чоловіка", - наголосили у відомстві.

За даними поліції, чоловіка доставлять до відділення для з'ясування всіх обставин події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня на вулиці Сумській у Харкові сталася резонансна ДТП, у результаті якої загинули 5 осіб, ще одна померла в лікарні і ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості. Суд заарештував учасників - Олену Зайцеву і Геннадія Дронова.

У липні у справі не змогли знайти ключового свідка – лікаря-нарколога, яка проводила перше обстеження Зайцевої і виявила сліди наркотиків у її крові. Проте 31 липня з'явився висновок МОЗ про наявність у крові підозрюваної наркотиків.