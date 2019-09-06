По 100 грн зі старого: колишній терорист "ЛНР" зайнявся "бізнесом" на звільненій частині Донбасу

На Донбасі викрили колишнього терориста "ЛНР" Миколу (Лісника) Кузьміна, який зайнявся перевезеннями через міст біля Станиці Луганської.

Про це пише "Informator" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Повернувшись на територію, підконтрольну Україні, він заснував "бізнес" – взяв під керівництво бригаду вантажників, які надають людям, які перетинають лінію розмежування в бік Луганська, послуги з перенесення їх багажу через провал моста. Вартість такого перенесення – 100 гривень. Основні клієнти – люди похилого віку.

Кузьмін зайнявся "бізнесом" на мосту біля Станиці Луганської Informator

Кузьмін зайнявся "бізнесом" на мосту біля Станиці Луганської Informator

Кузьмін зайнявся "бізнесом" на мосту біля Станиці Луганської Informator

Відзначається, що Кузьмін навесні 2014 року перейшов на бік проросійських бойовиків. Був затриманий за шпигунство на користь "ЛНР" і виданий на обмін у Луганськ, де влився в ряди збройних формувань. Там він командував ротою угруповання найманців, що називає себе "Всевеликим воїнством донським", що дислокувалося в районі Зміїної Гори поблизу Станиці Луганської. Терористи під його керівництвом обстрілювали українські позиції.

Кузьмін раніше воював за "ЛНР" Informator

У 2017 році він демобілізувався з лав "народної міліції ЛНР" і взяв собі в команду 40 осіб, які перевозили людей. Дохід Кузьміна становив близько 4 мільйонів грн на місяць. Після того, як українська сторона запустила безкоштовний автобус, колишній терорист позбувся більшої частини клієнтів, однак від "бізнесу" не відмовився.

Лісник із "ЛНР" зайнявся "бізнесом" на Донбасі Скріншот з відео

При цьому українські військові пояснили, чому не можуть відреагувати на присутність Лісника в українській зоні контролю. За їхніми словами, угода про розведення сил зв'язує руки – спроба заарештувати Кузьміна може привести до зриву перемир'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Станиці Луганській на Донбасі через три дні зняли розвішані на вулицях національні прапори України, що свідчили про завершення робіт із демонтажу конструкцій моста.

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