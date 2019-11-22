Контрабандисти атакували прикордонників: деталі перестрілки на кордоні України

У Чернівецькій області ввечері 21 листопада трапилася НП. Контрабандисти намагалися збити прикордонників, які впіймали їх на "гарячому". У відповідь прикордонний наряд відкрив вогонь iз АК.

Сам інцидент підтвердили у Держприкордонслужбі України, однак OBOZREVATEL вдалося дізнатися подробиці.

Українські прикордонники ДПСУ

У районі населеного пункту Гвіздівці (Сокирянський район Чернівецької області) прикордонний наряд (два військовослужбовці) приблизно о 22:40 помітив два автомобілі Mercedes Vito.

Один із них стояв на території Молдови – з нього в інший транспортний засіб, вже на українській території, невідомі чоловіки перевантажували пакунки.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, на вимоги наряду порушники відреагували недвозначно: оточили їх і почали погрожувати фізичною розправою.

Прикордонники зробили попереджувальні постріли в повітря iз автоматів Калашникова (АК), після чого порушники заскочили до машини й поїхали у бік Гвіздівців.

Потім із тилової дороги інший Mercedes Vito спробував збити прикордонників – вони ж, зі свого боку, відкрили вогонь по машині. Злочинці зникли, проте пізніше виявилося, що контрабандисти були поранені.

Як з'ясував OBOZREVATEL, троє цивільних (чоловіки 1977, 1979 і 1981 р.н.) звернулися до Сокирянської центральної районної лікарні з вогнепальними пораненнями грудної клітки та були госпіталізовані.

За інформацією джерела, поранення важкі – контрабандисти перебувають у реанімації.

Всього українськими прикордонниками було здійснено 59 пострілів (у повітря і безпосередньо по автомобілю порушників кордону).

Для з'ясування всіх обставин події на ділянку Чернівецького прикордонного загону відбув глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

За інформацією OBOZREVATEL, молдовські прикордонники в районі населеного пункту Клокушна (навпроти українського с. Гвіздівці) в одному з покинутих будинків знайшли "схрон". Там контрабандисти зберігали пакунки з сигаретами.

Джерело OBOZREVATEL також повідомило, що в Україну переправляли сигарети, вироблені у Молдові – "Ритм" і "Фокус". Пропозицій з цих марок дуже багато на українських сайтах.

Нагадаємо, влітку 2019 року на Закарпатті українські силовики накрили найбільший канал контрабанди в історії України.

Контрабанда сигарет

Під час обшуків на нелегальній "оптовій базі" у прикордонному районі вилучили понад 10 тис. коробок сигарет різних марок вартістю майже 70 млн грн. Також там було виявлено 30 вантажівок, що призначалися для перевезення товару.

Сигарети планували транспортувати до ЄС, а частину реалізувати на "чорному" ринку України.

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