Зникнення дітей: в Україні запропонували спростити методи пошуку

Українців просять підписати петицію про спрощення процедури пошуку правоохоронцями зниклих дітей.

Як розповів OBOZREVATEL автор петиції, декан факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ В'ячеслав Марков, мова йде про оперативне отримання даних з мобільних пристроїв.

У момент зникнення багато дітей мають при собі телефон або смартфон. Оператори мобільного зв'язку мають технічну можливість надати поліцейським інформацію про те, де телефон знаходився перед зникненням, коли був відключений, від кого дитина отримувала повідомлення або дзвінки.

"Правоохоронні органи й так отримують цю інформацію, але через низку технічних і бюрократичних процедур час може зайняти кілька діб", – уточнив Марков.

Він зазначив, що відповідно до світової практики, якщо місцезнаходження дитини не було встановлено протягом перших годин – доби після зникнення, ймовірність знаходження її живою зменшується в рази.

Ілюстрація

Використовувати спрощену процедуру отримання даних з мобільного пристрою заважає законодавство, яке зазначає, що подібна інформація може бути передана операторами мобільного зв'язку поліцейським тільки за рішенням суду.

На думку Маркова, необхідно розглянути питання про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині надання правоохоронним органам права на:

– здійснення консенсуального (за згодою офіційних представників зниклої дитини) встановлення місця розташування телефону;

– перехоплення даних з транспортних телекомунікаційних мереж без рішення суду.

Він також додав, що процедура отримання даних стосується тільки дітей. Ті ж правоохоронці, які спробують використовувати процедуру отримання даних на інших осіб, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

У момент зникнення багато дітей мають при собі мобільний телефон

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня поліція Києва отримала інформацію про замінування всіх дитячих садків міста. В результаті діти і вихователі були евакуйовані, а поліцейські встановлюють особу тих, хто повідомив інформацію.

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