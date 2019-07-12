Пішла за алкоголем: у Полтаві мати забула на зупинці двох дітей. Фото

У Полтаві патрульні виявили на зупинці двох покинутих дітей 14-ти і двох років.

Дві дівчинки чекали, поки за ними повернеться мати, але жінка не поспішала. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції на своїй сторінці в Twitter.

Як з'ясувалося, жінка пішла за алкоголем і не повернулася.

Пресслужба Патрульної поліції

Інспектори доставили дітей до бабусі й передали всю необхідну інформацію працівникам ювенальної превенції.

Налякані та самотні – такими Полтавські патрульні побачим Вночі на зупінці 14-річну дівчину та ее 2-річну сестру у дитячому візочку, мати якіх давно Пішла за алкоголем. Інспектори доставили дітей до бабусі та передали всю потрібну інформацію Працівникам ювенальної превенції. pic.twitter.com/d098eAJNlI - патрульної Поліція (@patrolpoliceua) 11 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 21-річна жінка забула, де залишила свою дитину, і оголосила про її зникнення. Весь час пошуків малюк перебував у знайомої жінки, яку сама ж мати попросила за ним стежити.

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