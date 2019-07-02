"Підуть роки!" Український генерал оцінив розведення сил на Донбасі

На припинення війни на Донбасі підуть роки, але розведення сил у Станиці Луганській може стати кроком до повного виконання першого пункту Мінських домовленостей – припинення бойових дій.

Таку думку висловив екс-заступник глави Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає "Апостроф". "... Зупинити бойові дії – це важливо, тому що в них гинуть наші військові. Якщо вдасться встановити режим тиші, який стільки разів порушувався, це буде дуже важливо", – підкреслив він.

У той же час генерал порадив утриматися від марних надій: "Але цього не вдасться досягти, поки Путін не бачить у цьому доцільності. Навіть моряків він не хоче просто так віддавати. Тому поступок у випадку Станиці Луганської я не бачу".

Ігор Романенко eadaily.com

Романенко резюмував, що в разі, якби вдалося домогтися припинення бойових дій, то це було б велике просування вперед.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав розведення сил в районі Станиці Луганської першим кроком до досягнення стійкого припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі.

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