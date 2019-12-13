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13 грудня • оновлено в 06:19
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"Піду по вулицях нацистів?!" Соловйов розмріявся про поїздку до Києва

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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що в разі приїзду в Києві нібито насамперед піде в меморіал Бабин Яр. Однак його обурив той факт, що добиратися туди йому доведеться по проспекту Степана Бандери.

Нахабними планами про відвідини столиці України і обуреннями про декомунізацію він поділився в ефірі своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Ну прилечу я до Києва. Я, звичайно, захочу, поїхати і вклонитися пам'яті загиблих у Бабиному Яру. І я поїду якими вулицями? Які носять імена губителів мого народу, нацистських колаборантів? І я буду дивитися на радісні обличчя Зеленського і його співтоваришів, які будуть мені розповідати, що ні-ні, нічого подібного, це не душителі народів, чиїми іменами вони назвали вулиці?! " – нервово огризнувся рупор путінського режиму.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Хо Хол
Хо Хол
Гдe вы видeли бaндepoвцeв? Прoшeлся пo прoспeкту Бaндepы и ни oднoгo нe встрeтил! Кaкиe нaциcты, o чeм вы? Ни oднoгo нa прoспeктe Шухeвичa нe встрeтил.
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124 Sova
124 Sova
Диагноз: паталогических отклонений нет, просто делил.
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