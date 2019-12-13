Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що в разі приїзду в Києві нібито насамперед піде в меморіал Бабин Яр. Однак його обурив той факт, що добиратися туди йому доведеться по проспекту Степана Бандери.

Нахабними планами про відвідини столиці України і обуреннями про декомунізацію він поділився в ефірі своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Ну прилечу я до Києва. Я, звичайно, захочу, поїхати і вклонитися пам'яті загиблих у Бабиному Яру. І я поїду якими вулицями? Які носять імена губителів мого народу, нацистських колаборантів? І я буду дивитися на радісні обличчя Зеленського і його співтоваришів, які будуть мені розповідати, що ні-ні, нічого подібного, це не душителі народів, чиїми іменами вони назвали вулиці?! " – нервово огризнувся рупор путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

група пропагандистів російського телеканалу "Звезда", який висвітлює окупацію Донбасу, приїхала до Києва і похвалилася цим.

У сюжеті пропагандистка Діана Сіразі зізналася, що раніше її колеги вже відвідували Київ під надуманими підставами: вони брехали, що їдуть на концерт, побачення або до хворої бабусі.

В СБУ заявили, що Сіразі прибула до Києва як приватна особа. У відомстві запевнили, що "оперативно відреагують", якщо пропагандистами будуть здійснені протиправні дії.

А в Держприкордонслужбі заявили, що пропустили на територію держави пропагандистів "Звезды", оскільки ті не сказали, що журналісти і приховали справжню мету візиту.

Сайт "Миротворець" заявив, що внесе пропагандистів "Звезды" у свою базу.

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