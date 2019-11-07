Головна Новини
7 листопада • оновлено в 10:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Підрив Mercedes з бізнесменом у Києві: спливли нові подробиці

4.1т Читати матеріал російською

Російсько-український бізнесмен Ігор Сало, який постраждав під час вибуху Mercedes уКиєві, був доставлений у відділення політравми однієї зі столичних лікарень.

Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. В результаті НП 57-річний підприємець, директор великої фармацевтичної компанії, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму живота і грудної клітини (щоб подивитися відео з місця НП, доскрольте до кінця).

Водій Mercedes Сергій Воловик отримав мінно-вибухову травму, ЗЧМТ, травму живота і був доставлений у той же медзаклад, що і Сало.

Вибух у Києві

Вибух у Києві

Прес-служба Нацполіціі

Новини
"Причетні до вбивства Шеремета": ЗМІ зробили гучну заяву про ветеранку АТО "Пуму"

Ще один пасажир 41-річний співробітник поліції охорони С. Єрченко, загинув на місці події. Вибухом йому відірвало голову. У загиблого залишились дружина та син.

Вибух у Києві

Вибух у Києві

Ігор Сало

Ігор Сало

Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Брест-Литовському шосе у Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Mersedes АА0070MI.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал вбивство Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel