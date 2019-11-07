Підрив Mercedes з бізнесменом у Києві: спливли нові подробиці

Російсько-український бізнесмен Ігор Сало, який постраждав під час вибуху Mercedes уКиєві, був доставлений у відділення політравми однієї зі столичних лікарень.

Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. В результаті НП 57-річний підприємець, директор великої фармацевтичної компанії, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму живота і грудної клітини (щоб подивитися відео з місця НП, доскрольте до кінця).

Водій Mercedes Сергій Воловик отримав мінно-вибухову травму, ЗЧМТ, травму живота і був доставлений у той же медзаклад, що і Сало.

Вибух у Києві Прес-служба Нацполіціі

Ще один пасажир 41-річний співробітник поліції охорони С. Єрченко, загинув на місці події. Вибухом йому відірвало голову. У загиблого залишились дружина та син.

Вибух у Києві

Ігор Сало Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Брест-Литовському шосе у Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Mersedes АА0070MI.

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