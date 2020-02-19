Підозрюють у розстрілі Майдану: в Києві почався суд над колишнім бійцем "Омеги". Фото та відео

У Києві зараз обирають запобіжний захід колишньому бійцеві спецпідрозділу МВС "Омега" Володимира Косенку, якого підозрюють у вбивстві активіста Революції Гідності Олега Ушневича і пораненні Олександра Гукова.

Державне бюро розслідувань затримало його 18 лютого, повідомляється на сторінці Громадського сектора Євромайдану у Facebook (щоб подивитися фото та відео, проскрольте до кінця новини).

Сторона обвинувачення вимагає обрати для Косенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року підозрюваний боєць "Омеги", діючи спільно і узгоджено з іншими представниками правоохоронних органів, як єдиний бойовий підрозділ, здійснювали прицільні постріли на ураження в напрямку скупчення беззбройних людей на вулиці Інститутській і Майдані Незалежності у Києві. У результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного скоїв смертельний постріл", – наводиться цитата ДБР.

Затриманий Володимира Косенка facebook.com/hrom.sektor.euromaidan

Водночас адвокат Небесної Сотні Євгенія Закревська уточнила, що ідентифіковані гільзи, які представники офісу Уповноваженого з прав людини знайшли наступного дня на сніговій барикаді.

Суд обирає запобіжний захід Володимиру Косенко facebook.com/eugeniyazz

"Вони також відстріляні з пістолета Форт-14 Володимира Косенка. Із сніжною барикади очевидно він міг стріляти у Віталія Гукова, пораненого на алеї", – написала Закревська в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці грудня 2019 року Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янишевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, підозрюваних в розстрілах Небесної Сотні.

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