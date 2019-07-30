Підозрюваного у вбивстві Гандзюк засікли на футболі: в ГПУ відповіли

Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський був помічений на футбольному матчі в Одесі.

Про це йдеться на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцмережі Facebook.

"Знайомтеся, це - організатор вбивства Каті Гандзюк - Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується у справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів у СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслета "через жахливий стан здоров'я", - наголошується в повідомленні.

Ігор Павловський

"Ігорю було дуже погано в СІЗО - він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Так як "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото. У Ігоря насправді все добре", - додали активісти.

У свою чергу прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко повідомив УНІАН, що Павловський не порушив умов запобіжного заходу, відвідавши футбольний матч.

Він пояснив, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраний Павловському, закінчився, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження дії запобіжного заходу за станом його здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 травня одного з фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт.

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