Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Підозрюваного у вбивстві Гандзюк засікли на футболі: в ГПУ відповіли

2.5т Читати матеріал російською

Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський був помічений на футбольному матчі в Одесі.

Про це йдеться на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцмережі Facebook.

"Знайомтеся, це - організатор вбивства Каті Гандзюк - Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується у справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів у СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслета "через жахливий стан здоров'я", - наголошується в повідомленні.

Ігор Павловський

Ігор Павловський

"Ігорю було дуже погано в СІЗО - він не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Так як "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото. У Ігоря насправді все добре", - додали активісти.

Новини
Вбивство Гандзюк: батько активістки зустрівся із Зеленським

У свою чергу прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко повідомив УНІАН, що Павловський не порушив умов запобіжного заходу, відвідавши футбольний матч.

Він пояснив, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраний Павловському, закінчився, а прокурори не стали подавати клопотання про продовження дії запобіжного заходу за станом його здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 травня одного з фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
35
3
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel