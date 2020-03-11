Апеляційний суд у Болгарії не задовольнив скаргу підозрюваного у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна і підтвердив рішення суду першої інстанції про його екстрадицію в Україну.

Про це повідомляє місцеве видання Gramofona. Засідання, яке переносили через відсутність у фігуранта справи адвоката, відбулося в середу, 11 березня, в місті Бургас.

Сам Левін наполягав, щоб його не передавали українській владі. Він стверджував, що якщо це трапиться, його помістять у секретну в'язницю, де застосують "особливі" методи.

Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна екстрадують в Україну Gramofona

Підозрюваний заявив, що нібито готовий допомагати українським слідчим у розслідуванні злочину, але тільки з Болгарії.

За словами офіційного адвоката Левіна, рішення про екстрадицію є неправильним і незаконним, оскільки запит на передачу надійшов від Генеральної прокуратури України. Зараз такого органу більше немає (реформовано в Офіс генерального прокурора). На думку адвоката, суд не перевірив належним чином законність запитуючого органу.

Сторона звинувачення наполягала, що запит про екстрадицію був зроблений компетентним органом, і рішення районного суду є правильним. В апеляції погодилися з цими доводами.

Нагадаємо, в кінці січня Левін був затриманий у болгарському Бургасі. Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого і розпорядився передати його Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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