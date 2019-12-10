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10 грудня • оновлено в 16:38
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Підірвалися на ворожій вибухівці: стали відомі імена Героїв, які загинули на Донбасі

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Бійцями, загиблими 9 грудня на Донбасі, виявилися військовослужбовці 14-ї ОМБр імені Романа Великого – 22, 29 і 49 років – Сергій Сирота, Андрій Войтович і Віктор Пруський.

Про це повідомив штаб командування Операція об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Зауважимо, що військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої збройних формувань РФ неподалік села Золоте.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Перебуваємо в скорботі разом із вами", – підкреслили в ООС.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Liga

Зокрема, в результаті дій російсько-окупаційних військ на Донбасі 9 грудня загинули українські Герої:

Молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження.

Молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження.

Старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження.

Відомо, що загиблі молоді бійці ЗСУ Андрій Володимирович Войтович і Сергій Миколайович Сирота – жителі Рожищенського району Волинської області. Про це сповістив 10 грудня голова Волинської ОДА. А Віктор Пруський, за попередньою інформацією, – родом із Рівненщини.

Андрій Войтович

Андрій Войтович

Facebook/Liliya Ragutskaya

Віктор Пруський

Віктор Пруський

Facebook/Liliya Ragutskaya

Сергій Сирота

Сергій Сирота

Facebook/Liliya Ragutskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки Зеленський і Путін говорили про мир на "нормандському саміті" в Парижі, 9 грудня на Донбасі трагічно загинули троє воїнів ЗСУ. Всього того дня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
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