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10 листопада • оновлено в 22:39
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/ Розслідування

Вбивство Вороненкова: під Житомиром застрелили адвоката підозрюваних

23.5т Читати матеріал російською

У Житомирській області вбили адвоката Святослава Пархоменка, який захищав підозрюваних у причетності до вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова в 2017 році.

Про це повідомив адвокат Владислав Добош на своїй сторінці у Facebook, який також захищає підозрюваних у справі Вороненкова. Відзначимо, Пархоменко був захисником Олександра Лося.

"Інформацію про загибель мені підтвердили в Коростишівському райвідділі поліції", – написав він.

Під Житомиром убито Святослава Пархоменка

Під Житомиром убито Святослава Пархоменка

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Пресслужба обласної поліції повідомила, що в лісовому масиві на кордоні Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями.

Ілюстрація

Ілюстрація

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"Попередньо встановлено, що між сторонами виник конфлікт, в ході якого було застосовано вогнепальну зброю. В результаті смертельну травму отримав 41-річний киянин. Також ще одну людину, 52-річного жителя Київської області, було госпіталізовано з важким вогнепальним пораненням", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці кваліфікували справу за ст. 15 (Замах на злочин), ст.115 (Умисне вбивство) і ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

Додамо, Пархоменко був головою громадської організації "Радомишльські мисливці".

Нагадаємо, ексдепутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року у центрі Києва, коли прямував на зустріч із ще одним російським ексдепутатом Іллею Пономарьовим.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Недавно в перестрілці в Харкові був убитий Володимир Борох, який був одним зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

  • Про це повідомляв саме Пархоменко. Він стверджував, що Борох був у курсі подробиць організації замаху на Вороненкова і мав свідчити в суді.

  • При цьому, за даними журналістів, слідство вже втратило інтерес до "Тайсона" як свідка.

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Теми
Кримінал Вбивство Дениса Вороненкова
Місце
Україна Житомир
Тег
вбивство
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Как бы сюда Путина привязать? Проблема...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Егеря - охранники природы и как они могут охранять от людей с оружием, чё им шить "умышленное убийство". Тогда и ментам или даже военным надо шить умышленное при каждом применении огнестрела.
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Livesey David
Livesey David
Демократическая перестрелка нерабов.
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