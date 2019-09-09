Були з нашивками СБУ: під Житомиром напали на інкасаторів

У Житомирській області здійснили озброєний напад на інкасаторів. Зловмисникам вдалося втекти.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, НП трапилася вранці 9 вересня. За попередньою інформацією, нападники були на автомобілі Daewoo Lanos зеленого кольору без номерів.

За даними інсайдера, на їхньому одязі був напис "Служба безпеки України". Також під час нападу буцімто поранено співробітника поліції. Зазначається, що зловмисники, ймовірно, використовували вогнепальну зброю.

Напад у Житомирі

У пресслужбі ГУНП в Житомирській області OBOZREVATEL повідомили, що поки не коментують ситуацію. "Готуємо офіційну інформацію", – відповіли у відомстві.

Водночас у поліції Київщини нашим журналістам уточнили, що в області введена операція "Сирена".

Напад у Житомирі

Напад у Житомирі

Прессекретарка СБУ Олена Гітлянська в коментарі нашому виданню повідомила, що про напад їй нічого не відомо. Але додала, що це не перший випадок, коли злочинці одягають щось схоже на форму СБУ. "На жаль, у військторзі все це можна купити", – зазначила вона.

Пізніше поліція Житомирщини надала офіційну інформацію. Так, близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про озброєний напад невідомих на поліцейських охорони на одній з вулиць обласного центру.

"Попередньо встановлено, що під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля на одного з поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області було вчинено напад невідомих із застосуванням вогнепальної зброї" – повідомили у поліції.

Напад у Житомирі

За даними відомства, правоохоронець встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля. Одразу ж потому інший поліцейський заблокував машину із середини.

"Унаслідок вчиненої стрілянини поліцейський групи фізичної охорони отримав поранення у ногу. Наразі його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги", – додали у пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня у Голосіївському районі Києва невідомий влаштував стрілянину в тролейбусі з людьми. Двоє пасажирів отримали поранення.

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