Під Житомиром батько зґвалтував 4-річну доньку

У Житомирській області батько тривалий час ґвалтував свою малолітню дочку.

Злочини відбувалися в одному з сіл Радомишльського району, повідомляє обласна прокуратура.

"Судовим слідством встановлено, що так званий "батько" тривалий час знущався над малолітньою дочкою, неодноразово вчиняючи розпусні дії в стані алкогольного сп'яніння. Дівчинка потерпала від сексуального насильства батька з чотирирічного віку, і тільки у вересні 2018 року злочин було розкрито", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура довела провину 52-річного чоловіка, який ґвалтував дочку. Злочинця суд засудив до тюремного ув'язнення терміном на 10 років і 1 місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривоозерському районі на Миколаївщині 13-річна дівчинка зізналася, що завагітніла після того, як її зґвалтував вітчим.

Насильство над дитиною Ілюстрація

Раніше в Сахновщинському районі Харківської області правоохоронці запідозрили місцевого жителя в неодноразових зґвалтуваннях 13-річної зведеної сестри.

Також харківські поліцейські затримали чоловіка, який, імовірно, причетний до побиття і зґвалтування 12-річної дівчинки.

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