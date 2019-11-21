Головна Новини
21 листопада • оновлено в 12:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Під Житомиром батько зґвалтував 4-річну доньку

1.5т
Читати матеріал російською

У Житомирській області батько тривалий час ґвалтував свою малолітню дочку.

Злочини відбувалися в одному з сіл Радомишльського району, повідомляє обласна прокуратура.

"Судовим слідством встановлено, що так званий "батько" тривалий час знущався над малолітньою дочкою, неодноразово вчиняючи розпусні дії в стані алкогольного сп'яніння. Дівчинка потерпала від сексуального насильства батька з чотирирічного віку, і тільки у вересні 2018 року злочин було розкрито", – йдеться в повідомленні.

Новини
Дітей катували і ґвалтували: прокуратура взялася за скандальний притулок в Одесі

Прокуратура довела провину 52-річного чоловіка, який ґвалтував дочку. Злочинця суд засудив до тюремного ув'язнення терміном на 10 років і 1 місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривоозерському районі на Миколаївщині 13-річна дівчинка зізналася, що завагітніла після того, як її зґвалтував вітчим.

Насильство над дитиною

Насильство над дитиною

Ілюстрація

Раніше в Сахновщинському районі Харківської області правоохоронці запідозрили місцевого жителя в неодноразових зґвалтуваннях 13-річної зведеної сестри.

Також харківські поліцейські затримали чоловіка, який, імовірно, причетний до побиття і зґвалтування 12-річної дівчинки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Місце
Україна Житомир
Теги
зґвалтування діти постраждала дитина
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
21
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Все прелести усрагабона.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Питушиныа усраи-на, больна недо-нация.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
украинский мир. впрочем на данный момент укромир очень занят, подсчитывают ущерб от потерянных трусов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги