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Під Вінницею "легковик" зіткнувся з автобусом: постраждали діти

5.3тЧитати новину російською

Під Вінницею 19 серпня трапилося зіткнення легкового авто Volkswagen Passat і мікроавтобуса Fiat Ducato. В аварії загинула одна особа, ще семеро отримали травми різних ступенів тяжкості.

За попередньою інформацією, Volkswagen, рухаючись в сторону Вінниці, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з мікроавтобусом. Від отриманих травм загинув 33-річний житель Тернополя, який був за кермом "легковика". Його дружину і 3-річну дитину госпіталізували з місця події, повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції у Вінницькій області.

vn.npu.gov.ua

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Також в аварії постраждали пасажири Fiat - п'ятеро жителів Тернопільської області, серед яких - троє неповнолітніх.

vn.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня в Одесі відбулася аварія, в якій загинула одна особа, а ще шестеро отримали травми.

Місце
УкраїнаВінниця
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Mikgzr Mikgz
Mikgzr Mikgz
Полукраины вымрет в скором времени только в дтп, такими темпами
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