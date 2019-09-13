Під Одесою чоловік-іноземець порізав дружину прямо у ліфті: фото 18+

У селищі Таїрове під Одесою чоловік-іноземець завдав дев'ять ножових поранень своїй власній дружині Тетяні Бурчановій.

Як повідомляється в групі "Чорний список Одеса", жінка працює вчителькою англійської в місцевій школі. Її чоловік родом з Іраку.

Місцеві жителі розповідають, що довгий час вона була жертвою регулярного домашнього насильства. Коли вона відчула справжню загрозу для життя, вона нібито вирішила втекти від тирана до сестри, з подальшим наміром покинути країну.

Гелан Фейсал Хазаль і Тетяна Бурчанова Facebook "Чорний список Одеси"

Але чоловік підстеріг її біля будинку сестри і в кабіні ліфта завдав дев'ять ножових поранень.

"Їй зробили кілька важких операцій. Вона в свідомості, але лікарі поки не можуть зробити однозначний прогноз про стан, так як у будь-який момент є ймовірність, що вона закінчиться кров'ю через її поганий згортання", – розповіла дочка постраждалої Софія Гелан.

Родичі просять про допомогу. Потрібна плазма і 2-а позитивна.

Також сім'я жінки заявила, що чоловік намагається втекти від покарання. "Брат батька найняв дуже дорогого адвоката і намагається зараз вирішити питання про заставу, або домашній арешт", – кажуть вони.

Час засідання суду поки не уточнюється.

p> Як повідомляв OBOZREVATEL, на північному заході Москви (Росія) у четвер, 12 вересня, чоловік застрелив свою дружину з пістолета ТТ, а після викликав "швидку" на місце злочину.

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