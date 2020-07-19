Під Мукачевом вантажівка розчавила Mazda і загорілася: відео з місця смертельної ДТП

Під Мукачевом (Закарпатська область) сталася смертельна ДТП з фурою і Mazda CX-5.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram-каналі, аварія сталася близько 16:30 в неділю, 19 липня.

За його словами, вантажівка повністю розчавила легковик. Жертви є, проте точна кількість поки що невідома.

"Вантажівка після зіткнення злетіла з дороги і загорілася. Зараз на місці працюють рятувальники і медики", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Ужгороді в результаті зіткнення BMW зі швидкою допомогою постраждали п'ятеро людей.