Під Львовом загорілася військова частина: є загиблий та поранений

У вівторок, 19 листопада на Львівщині у військовій частині трапилася пожежа, в якій один офіцер загинув та ще один отримав опіки.

Про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

"Сьогодні, 19 листопада 2019 року, близько 5:00 ранку в одній з військових частин, що дислокуються в селищі Старичі, Яворівського району Львівської області, сталася пожежа. В результаті спалаху будівлі загинув офіцер, ще один отримав травми і з опіками був оперативно доставлений в центральну районну лікарню міста Новояворівськ. Пожежу локалізовано", – йдеться в повідомленні.

В ГУ ДСНС області додали, що до прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Пожежу загасили о 8 ранку, проте приміщення повністю згоріло.

Представник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Антон Миронович для ZAXID.NET розповів, що загиблим виявився офіцер ЗСУ 1975 року народження. Другий військовий, 1978 р.н., отримав термічний опік спини і обох верхніх кінцівок.

Відзначається, що вогонь виник не в казармах. Людей в приміщенні, де почалася пожежа, практично не було, крім офіцерів, які несли службу, тому евакуація не проводилася.

Відзначимо, що слідчі Державного бюро розслідувань виїхали на місце надзвичайної події.

"Там, у військовій частині, згоріло одне приміщення. Зараз наші слідчі на місці події з'ясовують всі обставини", – повідомили у відомстві, передає "УНН".

Попередньо встановлено, що причиною пожежі могло бути коротке замикання. Для гасіння залучили 6 одиниць техніки та 35 пожежників.

Пожежа у військовій частині ДСНС

Пожежа у військовій частині ДСНС

Пожежа у військовій частині ДСНС

Пожежа у військовій частині ДСНС

Пожежа у військовій частині ДСНС

Пожежа у військовій частині ДСНС

Пожежа у військовій частині ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Гайсин Вінницької області сталася пожежа на складі зберігання речового майна військової частини.

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