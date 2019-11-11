Під Львовом трапилася жорстка ДТП зі шкільним автобусом. Фото

У понеділок, 11 листопада, у Львівській області автомобіль Opel зіткнувся зі шкільним автобусом.

Як повідомляє пресслужба поліція Львівської області, ДТП сталася на автодорозі "Львів-Тернопіль" біля села Підберізці Пустомитівського району.

Попередньо встановлено, що німецьким авто керував 25-річний місцевий житель, а автобус вів 59-річний чоловік. В результаті аварії десять дітей доправили в лікарню для медичного огляду.

"У лікарню доправлено шестирічного хлопчика, пасажира "Опеля" та дев'ятьох пасажирів "Школярика" – учнів одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років. Зараз медики уточнюють їхні діагнози", – йдеться у повідомленні.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

ДТП зі шкільним автобусом НПУ

ДТП зі шкільним автобусом НПУ

ДТП зі шкільним автобусом НПУ

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