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11 листопада • оновлено в 15:28
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Під Львовом трапилася жорстка ДТП зі шкільним автобусом. Фото

1.2т Читати матеріал російською

У понеділок, 11 листопада, у Львівській області автомобіль Opel зіткнувся зі шкільним автобусом.

Як повідомляє пресслужба поліція Львівської області, ДТП сталася на автодорозі "Львів-Тернопіль" біля села Підберізці Пустомитівського району.

Попередньо встановлено, що німецьким авто керував 25-річний місцевий житель, а автобус вів 59-річний чоловік. В результаті аварії десять дітей доправили в лікарню для медичного огляду.

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"У лікарню доправлено шестирічного хлопчика, пасажира "Опеля" та дев'ятьох пасажирів "Школярика" – учнів одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років. Зараз медики уточнюють їхні діагнози", – йдеться у повідомленні.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

ДТП зі шкільним автобусом

ДТП зі шкільним автобусом

НПУ

ДТП зі шкільним автобусом

ДТП зі шкільним автобусом

НПУ

ДТП зі шкільним автобусом

ДТП зі шкільним автобусом

НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області сталося жахливе ДТП. В результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули четверо осіб, двоє з яких – діти.

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Місце
Україна Львів
Теги
ДТП авто діти Національна поліція України
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