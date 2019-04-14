Під Донецьком сталася страшна НП на шахті: є жертви і поранені

На шахті в місті Покровск (раніше Красноармійськ) на Донеччині 13 квітня загинув один гірник, ще двоє постраждали, отримавши важкі травми.

Про це у Facebook інформує прес-служба прокуратури області. Уточнюється, що інцидент стався вранці "під час виконання робіт із цементації купольної частини сполучення вентиляційного стовбура та проходу чистки зумпфа".

"При переміщенні полка перекриття вентиляційного стовбура блоку відбувся перекіс, через який працівники підприємства впали в зумпф частини вентиляційного стовбура", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація

У результаті падіння 40-річний прохідник і 30-річний помічник начальника ділянки отримали важкі тілесні ушкодження, а 27-річний прохідник загинув на місці.

Прокуратура з'ясовує обставини смерті та травмування гірників на шахті, проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.272 КК "Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шахті "Ювілейна" в Кривому Розі 13 лютого поточного року в результаті НП загинули два гірники.

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