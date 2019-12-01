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1 грудня • оновлено в 22:08
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Під Донецьком перекинувся автобус з 50 пасажирами: подробиці і фото страшної аварії

7.5т
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Біля Авдіївки, яка знаходиться недалеко від окупованого Донецька, перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами.

Як повідомляє пресслужба місцевої поліції, аварія сталася ввечері 30 листопада неподалік с.Новокалиново.

Водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус з'їхав з дороги і перекинувся. П'ятеро пасажирів звернулися за медичною допомогою.

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За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Під Авдіївка перекинувся автобус

Під Авдіївка перекинувся автобус

police.dn.ua

Під Авдіївка перекинувся автобус

Під Авдіївка перекинувся автобус

police.dn.ua

Під Авдіївка перекинувся автобус

Під Авдіївка перекинувся автобус

police.dn.ua

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Росії з моста на лід впав автобус з туристами. Загинули 19 осіб, ще десятки потрапили з травмами до лікарні.

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Місце
Україна Авдіївка
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
А где же трупы быдла?
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ты гляди как в рашке автобусы посыпались
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