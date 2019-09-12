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13 вересня • оновлено в 01:54
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"Пережив друге народження": звільнений кримськотатарський активіст зробив зворушливу заяву

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Звільненому в рамках обміну кримськотатарському активісту Едему Бекірову провели складну операцію на серці.

Про це повідомила українська журналістка і ведуча Наталія Мосейчук в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Сім'я колишнього в'язня Кремля і сам він поспілкувалися зі студією за допомогою відеоконференції.

Бекіров уточнив, що операція пройшла 11 вересня. "На сьогоднішній день самопочуття набагато краще, ніби пережив друге народження", – сказав він.

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Едем Бекіров із дочкою

Едем Бекіров із дочкою

Скрін відео

"Хотів би подякувати всім людям, які взяли хоч найменшу участь у визволенні нас, 35 осіб. Я дуже їм вдячний, я схиляю голову перед ними", – додав чоловік.

"Словами подяки неможливо все передати. Але сьогодні в катівнях залишилися ще наші хлопці, і їх чимало. І ми повинні всі спільно докласти максимум зусиль, звільнити їх, щоб вони всі опинилися як я, як наші моряки, у своїх сім'ях", – підкреслив Бекіров.

Відзначимо, під час ефіру дружина колишнього ув'язненого Гульнара Бекірова ледь стримувала сльози, і Мосейчук попросила її триматися.

"Пережив друге народження": звільнений кримськотатарський активіст зробив зворушливу заяву

Скрін відео

"Пережив друге народження": звільнений кримськотатарський активіст зробив зворушливу заяву

Скрін відео

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, що стан здоров'я всіх 24 моряків, які повернулися з російського полону, задовільний, проте кожному з них потрібен час для лікування та обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.

  • Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

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Теми
Українські політв'язні в Росії Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Наталія Мосейчук
Місце
Україна
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